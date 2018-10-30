時速700公里高速武裝直升機... 俄羅斯意外曝光設計照片！

俄國卡莫夫設計局的高速直升機計畫曝光。（擷自defence-blog網站）

2018-10-30 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯未來軍用高速直升機計畫意外曝光！外媒報導，俄羅斯的社群媒體近日瘋傳數張負責設計直升機的單位「卡莫夫設計局」（Kamov）有關軍用高速直升機的照片，而這個俄羅斯未來的軍用高速直升機，預計最高時速可達700公里。

軍事新聞網站《防衛部落格》（defence-blog）27日報導，圖片似乎來自一部介紹直升機的軍武節目，這個未來的軍用高速直升機，預計時速可達700公里，目前的直升機時速，以台灣擁有的AH-64E長弓阿帕契攻擊直升機為例，極限速度也只有時速365公里。

據報導，這個新型直升機的高速來源自後部的推進發動機，似乎是渦輪噴射式。直升機機腹設有內部彈艙，可以減低雷達截面，減少被發現的機率，而機翼下仍有武器硬點，可以在不需匿蹤任務時，更有效的安排武裝。