不是說大話！ 美、墨邊境圍牆第一階段已完工

2018-10-30 10:43

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普2016年競選時,承諾欲在美墨邊境築牆,被外界認為信口開河,如今第一階段已完工,以遏止墨西哥非法移民。

《美聯社》報導,美國國土安全部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)26日,站在緊鄰美墨邊境的加州卡萊克希柯市(Calexico)發表演說,宣稱,長約2英里(約公里)、高約30英呎(約公尺)的第一階段築牆工程已完工。

同時,有兩名工人將一塊寫有川普、尼爾森、美國海關與邊境保護局(CBP)局長麥克利南(Kevin McAleenan)和兩名高官名字的銘牌,焊接在美墨圍牆上。尼爾森說:「我們在法律基礎上,尋找每種可行方式,確保那些沒有法律權利入境這個國家的人不會進來」。

尼爾森事後於27日,在Twitter發文表示,邊境安全即是國家安全,我們需要資金,繼續建造川普的圍牆。據悉,此次工程,與川普競選總統時提出,在聖地牙哥附近興建圍牆的原型分開。

Border security is national security. We need funding to continue building @POTUS' wall. We need personnel to secure the border. And we need laws that work for the American people. I refuse to believe that this is too complex for Congress to solve, they must address this crisis. https://t.co/FbDkF6dtyF