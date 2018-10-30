不是說大話！ 美、墨邊境圍牆第一階段已完工

2018-10-30 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2016年競選時，承諾欲在美墨邊境築牆，被外界認為信口開河，如今第一階段已完工，以遏止墨西哥非法移民。

《美聯社》報導，美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）26日，站在緊鄰美墨邊境的加州卡萊克希柯市（Calexico）發表演說，宣稱，長約2英里（約公里）、高約30英呎（約公尺）的第一階段築牆工程已完工。

同時，有兩名工人將一塊寫有川普、尼爾森、美國海關與邊境保護局（CBP）局長麥克利南（Kevin McAleenan）和兩名高官名字的銘牌，焊接在美墨圍牆上。尼爾森說：「我們在法律基礎上，尋找每種可行方式，確保那些沒有法律權利入境這個國家的人不會進來」。

尼爾森事後於27日，在Twitter發文表示，邊境安全即是國家安全，我們需要資金，繼續建造川普的圍牆。據悉，此次工程，與川普競選總統時提出，在聖地牙哥附近興建圍牆的原型分開。

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