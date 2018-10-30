印尼獅航墜海恐無人生還 神秘夫婦手機殼引關注

印尼獅航（Lion Air）墜海，機上189人恐無人生還。漂浮在海面上的遺物中，有個iPhone手機殼印著一對夫婦的背影。（圖擷自「Profil artis」YouTube）

2018-10-30 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅航（Lion Air）一架波音737 MAX8客機，昨（29日）上午從雅加達飛往檳港時墜海，機上載有178名成年乘客、1名兒童、2名嬰兒、8名機組成員，共189人恐無人生還。罹難者家屬聚集在雅加達機場心急如焚，目前有不少遺物漂浮在海面上，其中有個iPhone手機殼印著一對夫婦的背影，但目前仍無法確認其身分。

據《BBC》報導，在iPhone手機殼上，顯示這對夫婦在橋上並肩行走的圖像，消息傳出後不久，印尼社交媒體上的用戶紛紛到處尋找是哪對夫婦可能在飛機上，儘管目前已於Instagram發現類似的圖案，不過還不能100％確定。

另外，男子庫尼亞萬（Murtado Kurniawan）的新婚愛妻也在飛機上，他淚流滿面地說「我不能沒有她，我愛她。」庫尼亞萬回憶，自己對她說的最後一件事就是「要小心一點」，當他在電視上看到飛機墜毀時，完全無法承受。

機上還有52歲的父親阿多尼亞（Adonia），帶著21歲的女兒和13歲的兒子正要去為祖母奔喪，沒想到卻遭遇了墜機事件。整個家族在痛失祖母後，一下子又少了3個人。