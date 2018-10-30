美大學中斷與人民大學交流 校方：外界需重新審視與中國的合作

康乃爾大學中斷與中國人民大學的學術合作關係，康乃爾大學工業及勞工關係學院國際項目主任弗萊德曼提醒外界需要重新審視與中國的合作。圖為康乃爾大學旗幟。（彭博）

2018-10-30 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃爾大學（Cornell University）不滿中國人民大學壓制言論及學術自由、懲罰支持深圳勞權的學生，進而中斷雙方學術合作關係，康乃爾大學工業及勞工關係學院國際項目主任弗萊德曼（Eli Friedman）強調，中國人民大學不讓學生討論勞工問題是導致雙方合作停止的原因，希望能透過此舉支持中國學生和學者行使學術自由。

根據《美國之音》報導，弗萊德曼受訪時指出，人民大學不允許學生團體支援工人權利的行為引起了他的重視，先前人民大學幾位學生在網路上討論工人權利，並前往深圳聲援佳士科技工人在7月下旬發起要求組建工會的抗爭行動，卻因此遭到校方懲罰。

弗萊德曼表示，當他看到了人民大學採取行動、不讓他們的學生前往深圳聲援勞權，認為這就是個學術自由問題，他強調，暫停合作是為了幫助中國學生及學者行使學術自由，同時也提醒外界需要重新審視與中國的合作。

弗萊德曼認為，和中國接觸的外國機構必須認識到他們面臨的新現實，仔細考慮怎麼回應，最後弗萊德曼強調，校方的決定僅針對人民大學，與美中兩國日漸緊張的關係無關。