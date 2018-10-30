印尼墜海班機8月才啟用 BBC分析為何失事...

波音737 MAX 8機型是全新的飛機，獅航目前共有11架該型飛機。（彭博社）

2018-10-30 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅子航空（Lion Air）一架編號JT610的波音737 MAX 8客機，昨早墜毀在爪哇島外海，由於該機型是全新的飛機，去年才出廠，外界不解為何會墜海，英國《BBC》請專家分析，認為人為技術問題可能是造成空難主因，但目前仍要等報告細節出爐才能得知。

印尼獅航JT610班機上共載有189人，救難單位至今仍未發現生還者跡象，並已在海面上陸續發現人體殘骸，機上人員恐全數罹難。

《BBC》報導，波音737 MAX 8機型去年才開始用於商業載客用途，今年7月獅航宣布，訂購了218架737 MAX 8機型，現共有11架相同型號的機型營運中，失事的班機在8月15日第一次營運，僅有800小時的飛行時間。

航空專家索佳曼（Gerry Soejatman）對此案分析，他認為出現上述技術問題通常發生在舊飛機；另有航空刊物《The Air Current》專家奧斯特瓦（Jon Ostrower）表示，雖然新飛機出現新的問題很常見，但與威脅飛機安全相去甚遠，兩人也都說現在還言之過早。其他專家則認為，人為錯誤或監管不力等因素，更可能是導致悲劇的主因。

另外，根據《BBC》取得的維修日誌，顯示機長的空速表讀數「不可靠」，高度讀數與副機師的儀表讀數也有出入，代表儀表有出現問題。