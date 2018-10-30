貿易關稅戰陰影下 川習G20將會晤

2018-10-30 05:52

〔中央社〕媒體報導，美國總統川普將與中國國家主席習近平會面，對此，白宮發言人桑德斯今天說，她不會在世界最有權勢的兩大領導人坐下對談前，評論美國是否將對中國再祭出關稅。

距離白宮上一次舉行新聞簡報會已有26天，也是10月以來第2次，桑德斯（Sarah Sanders）下午在時長約22分鐘的簡報會上僅簡短表示，希望川普與習近平的會面能順利進行，但她不願在會談前對美國可能採取的措施多做評論。

記者追問，如果會談進展不如川普預期，美國是否就將對中國祭出殺手(金間)，對2570億美元的中國產品徵稅，對此，桑德斯則引用川普常說的話「讓我們拭目以待他們兩人坐下來談的情況發展」，她還說，不會在世界兩大最有權勢的領導人坐下來對話前多做評論。

彭博社今天報導，如果川普與習近平11月底的20國集團峰會（G20）期間舉行的「川習會」進展不順利，美國對2570億美元的中國進口產品徵收關稅，就可能實施，宣布時間點可能是12月，而關稅生效的日期恐將在明年2月的農曆年期間。

如果「川習會」舉行後，美國仍在中國的重要節慶日前後徵收關稅，這對北京領導階層來說，不會是樂見的新年禮物。

報導指出，外界對藉由一場「川習會」就能解決美中貿易爭端的期望低。（編輯：張佑之）1071030