猶太醫護大愛 願救誓殺猶太人凶嫌

2018-10-30 05:44

〔中央社〕美國匹茲堡艾勒翰尼綜合醫院的猶太裔醫生和護理師這兩天都摒除個人好惡，參與救治在當地猶太會堂射殺11人的凶嫌鮑爾斯。這名嫌犯在行凶時宣稱，要「殺光猶太人」。

福斯新聞網（Fox News）報導，現年46歲的鮑爾斯（Robert Bowers）在凶案現場與警方交火時，身中多槍。

艾勒翰尼綜合醫院（Allegheny General Hospital）院長柯恩（Jeffrey Cohen）說：「他被送來我的醫院，口中還高喊，『我要殺光猶太人』，而最初照料他的3名醫護人員都是猶太裔。」

柯恩也是遇襲的生命樹會堂（Tree of Life）信徒，他說，有一名護理師的父親是猶太教牧師，她在「參加過一場大量傷亡救治演習後，走進病房來照料這名傷患」。

柯恩在鮑爾斯瘋狂濫殺後，是最早冒險前往現場的人之一，他就住在會堂同一區，從他家中可聽到槍聲。

他說：「我們是要照料傷患，不是要評斷他人。我們也不會問傷患，『你有沒有保險』？我們是來照料需要我們幫助的人。」

柯恩並說，他在醫院中曾與鮑爾斯短暫交談；「我問他，感到怎麼樣？痛不痛？他說，不痛，他很好。」

鮑爾斯接著問柯恩是誰，柯恩說，「我告訴他，我是院長，然後我轉身離開。在場戒護鮑爾斯的聯邦調查局幹員對我說，他不知道自己能否做到像我這樣。我說，『如果你是醫生，我確信你也做得到』」。