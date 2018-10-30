當局截獲 寄給CNN第3可疑郵包

2018-10-30 04:36

〔中央社〕一週來查獲寄給美國有線電視新聞網（CNN）的可疑郵包，已有3個。第3個郵包是今天在亞特蘭大（Atlanta）攔截，這正是CNN總部所在地。

CNN報導，聯邦調查局（FBI）表示，這個郵包與上週招致聯邦調查行動的14包管狀炸彈，「外觀類似」。

一名執法官員在這個最新郵包被攔截後不久告訴CNN，當局認為，這也是由上週炸彈郵包案嫌犯賽亞克（Cesar Sayoc）寄出。

這使已知的可疑郵包總數達到15個。賽亞克已在26日被捕，並在29日遭到正式起訴。