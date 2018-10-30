匹茲堡血案凶嫌出庭 承認罪狀

2018-10-30 03:44

〔中央社〕在美國匹茲堡猶太會堂開槍濫射、造成11人死亡的凶嫌鮑爾斯（Robert Bowers），今天在聯邦法院首次出庭，承認他被指控的罪狀。

現年46歲的鮑爾斯以往就曾在網上張貼反猶太言論，今天他坐著輪椅出庭，簽署了與他被控罪名有關的法院文件；並承認，他了解那些罪名。

聯邦檢察官布雷迪（Scott Brady）對記者發表法院簡短聲明說，下次開庭時間在11月1日，屆時聯邦政府將提出證據，證明凶嫌殺害了11名正在參加宗教活動的信徒，並射傷了6人。