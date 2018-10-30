中國清大總裁班學員開餐廳 3年後破產倒閉負債逾千萬

中國北京清華大學總裁班34名學生通過社群軟體募資開設了一家餐廳，沒想到3年後就破產倒閉，還負債300萬人民幣。圖為中國北京清大校門。（路透）

2018-10-30 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京清華大學總裁班34名學生通過社群軟體募資開設了一家餐廳，沒想到這間由多名企業高層所經營的餐廳在3年後就破產倒閉，還負債300萬人民幣（約新台幣1300萬元）。

綜合中國媒體報導，北京市海淀法院網站日前發布一則案件，北京清大總裁班學生在2014年12月通過微信向2007年至2013年總裁班學生募資開設餐廳，最終有34名股東加入，每人出資20萬人民幣。

但餐廳自2015年開業以來，一直處於虧損狀態，期間雖然多次調整經營模式，仍無法轉虧為盈，目前已停止營業，經股東會決議向法院聲請破產。根據債務人提交的相關資料，該公司資產僅剩帳戶資金5000多人民幣（約新台幣2.2萬元），負債20多筆共計300多萬人民幣，還有100多名客戶辦理的儲值卡費未退還。

中媒查詢發現，這間經營不善的餐廳名為「華清緣」，面積有1166平方公尺，設有216個餐位、9個豪華包廂、1個可容納100多人的宴會廳，以及1個可辦展覽、沙龍的展廳，以新派湘菜和創意融合菜為特色。

據悉，清大總裁班的報名資格為有5年以上企業經營經驗的企業CEO或高層管理人員、幹部，大部分是經營管理專家。由於大多是資深經營者，「清華總裁班開餐廳破產」也一時成為微博熱議話題。

有網友調侃，「3個和尚沒水喝。何況34個？」、「建議這批總裁畢業後原單位降級為總監...」、「在名牌大學學習過經營，不是都能成功」。