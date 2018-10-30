美海軍上將：持續維護台灣海峽航行自由

2018-10-30 00:32

〔中央社〕美國海軍軍令部長李察遜今天從「航行自由」角度說明美軍可在台灣海峽扮演的角色，稱美軍在國際海域的自由航行任務將具持續性與一貫性，台灣可以「信賴」美國。

李察遜（John Richardson）上將正在菲律賓訪問，再次確認美國與菲律賓的盟友關係。

下午在菲律賓三軍總部召開的記者會上，中央社記者詢問李察遜對台灣海峽現今情勢的評估，以及美軍未來將如何協助維持台灣海峽的和平與穩定。

李察遜說：「和全球許多地方及南海一樣，台灣海峽有部分是國際海域，所有人都可通行，是自由航行基礎下全球共通的一部分，因此美國海軍會持續在這些國際海域，宣揚自由航行理念。」

他表示，美軍會繼續在國際法允許的範圍內，在國際海域運作、航行及飛越，包括台灣海峽在內。

李察遜說，猜測台灣海峽情勢變化及美軍未來運作形式並不健康，「但你可以信賴我們（you can count on us），我們會持續地、一貫地在國際海域宣揚航行自由的理念」。

中國人民解放軍軍艦曾在台灣海峽尾隨美國軍艦，9月在南海還險些與美國軍艦相撞，對此李察遜回應，美國仍將繼續執行自由航行任務，表示會與人民解放軍溝通「海上意外遭遇準則」（CUES），以免誤判。

另一方面，中國正與東南亞國家協會（ASEAN）緊鑼密鼓協商南海行為準則（COC），外界關注這項文件是否具法律約束力，李察遜說，不論它是否具有法律約束力，COC談判只要有進展，就是「正確的方向」。

  • 美國海軍軍令部長李察遜稱美軍在國際海域的自由航行任務將具持續性與一貫性，台灣可以「信賴」美國。（美聯社）

    美國海軍軍令部長李察遜稱美軍在國際海域的自由航行任務將具持續性與一貫性，台灣可以「信賴」美國。（美聯社）