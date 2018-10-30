美海軍上將：持續維護台灣海峽航行自由

2018-10-30 00:32

〔中央社〕美國海軍軍令部長李察遜今天從「航行自由」角度說明美軍可在台灣海峽扮演的角色，稱美軍在國際海域的自由航行任務將具持續性與一貫性，台灣可以「信賴」美國。

李察遜（John Richardson）上將正在菲律賓訪問，再次確認美國與菲律賓的盟友關係。

下午在菲律賓三軍總部召開的記者會上，中央社記者詢問李察遜對台灣海峽現今情勢的評估，以及美軍未來將如何協助維持台灣海峽的和平與穩定。

李察遜說：「和全球許多地方及南海一樣，台灣海峽有部分是國際海域，所有人都可通行，是自由航行基礎下全球共通的一部分，因此美國海軍會持續在這些國際海域，宣揚自由航行理念。」

他表示，美軍會繼續在國際法允許的範圍內，在國際海域運作、航行及飛越，包括台灣海峽在內。

李察遜說，猜測台灣海峽情勢變化及美軍未來運作形式並不健康，「但你可以信賴我們（you can count on us），我們會持續地、一貫地在國際海域宣揚航行自由的理念」。

中國人民解放軍軍艦曾在台灣海峽尾隨美國軍艦，9月在南海還險些與美國軍艦相撞，對此李察遜回應，美國仍將繼續執行自由航行任務，表示會與人民解放軍溝通「海上意外遭遇準則」（CUES），以免誤判。

另一方面，中國正與東南亞國家協會（ASEAN）緊鑼密鼓協商南海行為準則（COC），外界關注這項文件是否具法律約束力，李察遜說，不論它是否具有法律約束力，COC談判只要有進展，就是「正確的方向」。