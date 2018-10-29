中國軍機再闖防空辨識區 南韓召見公使抗議

又傳中國軍機擅闖南韓防空識別區，韓國國防部在今天（10月29日）表示，中國有架軍機在今天上午於韓國的防空識別區來回逗留約4.5小時。圖為韓國空軍擁有的KF-16。（歐新社）

2018-10-29 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕又傳中國軍機擅闖南韓防空識別區，南韓國防部在今天（10月29日）表示，中國有架軍機在今天上午於防空識別區來回逗留約4.5小時，南韓國防部與外交部已分別召見中國駐南韓空軍武官與駐南韓公使表達不滿與遺憾。

據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部指出，這架中國軍機疑似為「運9」偵察機，29日上午10點37分許自離於島（中國稱蘇岩礁）以東上空飛出南韓防空識別區，進入日本航空辨識區；11點48分又返回南韓防空識別區內逗留，直到下午3點2分才離開南韓防空識別區；期間南韓空軍緊急出動F-15K、KF-16戰鬥機監控。

據了解，這是中國軍機今年第6次擅闖南韓防空識別區；南韓國防部次長朴哲均隨即在今天（29日），召見中國駐南韓大使館空軍武官週育明，就擅闖一事作出嚴正抗議，強烈要求中方採取有效措施杜絕類似事件；而南韓外交部的東北亞局長金容吉，也召見中國駐南韓大使館首席館員、公使銜參贊金燕光，對此事表達遺憾並要求中方研究預防措施，以防止類似的事重演。