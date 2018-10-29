地方選舉慘勝 梅克爾：2021年不連任總理 並退出政壇

德國總理梅克爾（見圖）在今天（10月29日）一場演說中，突然宣布她為敗選擔責，其總理至2021年為止，之後將不再尋求連任，投下震撼彈。（歐新社）

2018-10-29 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）因領導的基督教民主聯盟（CDU）在地方選舉慘勝，曾傳出她將為支持續下滑而擔起責任，不再連任德國總理之位；而梅克爾今天（10月29日）一場演說中突然證實這個傳聞，宣布她為敗選擔責，其總理至2021年為止，之後將不再尋求連任，投下震撼彈。

綜合外媒報導，由於梅克爾所領導的基督教民主聯盟（CDU）的姐妹黨基督教社會黨（CSU），先是在巴伐利亞邦的地方議會選舉慘勝，得票率僅37%，比起5年前少了10%；而雖然在黑森林邦地方議會選舉中，基民盟仍維持第一大黨的地位，但其深耕黑森林邦的執政盟友社民黨（SPD）卻慘敗，得票率跌破20%，造成要求社民黨「離開執政聯盟」的呼聲不斷。

下次夏季休會前辭黨魁 2021不參選國會議員

先前已經有消息傳出，梅克爾將會為地方選舉的支持率大幅下滑而擔起責任；而梅克爾在今天（10月29日）於位在柏林的黨總部發表演說時，突然話鋒一轉表示，願擔起支持率大幅下滑的責任，宣布將不再競選下任國會議員，也不會再擔任基民盟黨魁與德國總理；她表示，「目前的第4次德國總理的任期將是我最後的任期；在2021年的聯邦大選中，我不會再成為總理候選人，也不會成為國會議員候選人，之後也不會再接任何的政治職位」，她也表示，將在下次國會的夏季休會前，離開黨魁之位。

梅克爾表示，擔任德國總理13年來，每天都充滿榮譽跟挑戰，但如今她確信，是時候開始新的章篇了；不過外界普遍認為，雖然這任總理將是梅克爾最後的任期，但通常德國國會最大黨黨魁會兼任總理，而梅克爾曾表示「兩者屬於一體」；因此梅克爾是否會提前結束總理任期，仍有待說明。