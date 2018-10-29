請判我爸死刑！ 家暴父殘殺母親 南韓3姊妹請願重懲

南韓上週發生一起殘殺前妻命案，這對離婚夫婦的3名女兒日前向青瓦台請願，請求司法單位判處父親（圖）死刑。（圖取自《韓國先驅報》）

2018-10-29 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕南韓上週發生一起殘殺前妻命案，這對離婚夫婦的3名女兒日前上網向青瓦台請願，請求司法單位判處父親死刑，已獲得近15萬人連署支持，這也凸顯了南韓歷來對家庭暴力的懲罰過輕。

《法新社》報導，這3姊妹的媽媽多年來遭受前夫家暴，上週在公寓大樓的停車場被前夫刺殺喪命。加害者金姓男子事後被捕並坦承殺人，他的律師告訴記者，金男對自己的行為感到很後悔。但他的3個女兒仍請求當局判處父親死刑。

他的3個女兒在青瓦台網站提交一份請願書，要求將殘忍殺害母親的爸爸被判處死刑，「我們的父親是一個令人髮指的罪犯，必須永遠與社會隔絕。我們請求他被判處死刑，以防止出現更多的受害者」。截至週一下午，已有14萬7千人參與連署。

這3姊妹表示，她們的母親遭受父親家暴和死亡威脅長達20多年。其中一人告訴當地媒體，就算在離婚後，她們的父親還是會帶著刀子闖入她們家，「每當發生這種情況時，我們都必須搬家」。

她們表示，母親總在逃離父親，躲在女子庇護所或鄉下幾個月，但每當被發現時會被痛毆。他有次跟蹤女兒發現她們的住處後，「他帶了一把刀、一些膠帶和繩子，威脅要殺了我們」，「我們總是生活在恐懼中」，「過去4年，我們搬了6次家」。

報導指出，這命案引起南韓社會關注司法對家暴案件處理不力，加害人經常被處以諮詢輔導或相關限制令。人權組織指出，南韓現行法律側重於維持家庭結構而非懲罰施虐者，因而讓家暴問題延續且未解。

南韓法律雖有死刑，但最後一次執行死刑是在1997年，因超過十年未處決死刑犯而視為實際上廢除死刑。