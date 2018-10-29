日本公布新版「動漫聖地88」 台灣粉絲最捧場

以群馬縣館林市為舞台的「比宇宙更遠的地方」。（記者林翠儀攝）

2018-10-29 21:31

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕日本動漫聖地之旅協會29日發表2019年版的「日本動漫聖地88」，主辦單位統計全球的動漫迷共有3萬2千多人投票，其中台灣動漫迷的投票數為海外第1名，而且其中有近4成曾到過日本動漫聖地「朝聖」也位居第1名，可說是全球最挺日本動漫的國家。

日本動漫聖地之旅協會事務局次長柿澤史行在接受本報訪問時表示，台灣的動漫迷從1990年代就開始接觸日本的動漫，開始來日本動漫聖地巡禮大概始於1994年的「灌籃高手」。他表示，最早到江之島「鐮倉高校前平交道」朝聖的外國人大概就是台灣來的。

柿澤表示，台灣與日本動漫聖地的接點，應該是全球最具歷史的，台灣也是今年動漫聖地投票，投票數最多的國家，他覺得非常開心，而且投票內內不僅止人氣作品，很作品選的都是風光明媚的地方，顯示台灣動漫迷很內行，他也希望大家能藉此多來日本玩。

日本動漫聖地之旅協會成立於2016年9月，會長為經典動畫「鋼彈」的生父、日本國寶級動畫導演富野由悠季，為了運用日本動漫的軟實力振興地方觀光達到雙贏的局面，該協會從去年起透過全球動漫迷網路投票，選出新年度最值得推薦的動漫聖地。

「日本動漫聖地88」的名稱除了仿自四國遍路88名剎，協會人員表示，在日本動漫非常興盛的中文圈，8也是個吉祥的數字。不過，88代表的可能是入選的作品數，也可能是地點數，要看每年選出的作品和地點而定。

第二次發表的今年新版動漫聖地，有22部作品新入選，包括以東京立川為舞台、今年10月剛播第3季的「魔法禁書目錄」、2011年播出以石川縣溫泉街「湯涌溫泉」為舞台的「花開物語」、由人氣電玩「妄想科學」系列改編的「混沌之子」電玩和動漫的舞台均以東京澀谷為主，2006年首播紅透全亞洲的「涼宮春日的憂鬱」也在今年入榜，涼宮動漫聖地主要位於兵庫縣西宮市，不過早在去年入榜的系列作「長門有希的消失」，舞台則位於長野縣。

比較令人意外的是，去年動畫電影票房王「你的名字」、超人氣的花式滑冰動畫「YURI!!! on ICE」及話題機器人動畫「輪迴的拉格朗日」則未被提名，主辦單位表示，3部作品都有各自的原因，最後未被列入名單中。

據了解，主辦單位除了公布動漫聖地名單之外，未來還會協助業者冾商聖地巡禮的旅遊方案，其中涉及著作權與地方配合度等問題。

透過動漫聖地巡禮雖然帶動觀光發展，但以往因地方政府準備不足，在地居民沒有相對共識，發生動漫迷擅闖私有地的糾紛，現在日本很多地方政府發現動漫的吸客力量，不但主動配合，還搭配動漫公司製作在地專屬的動畫。

今年入選的動漫聖地中，以福島縣伊達市為舞台的「政宗DATENICLE 」、埼玉縣和光市「不起眼女主角培育法」及群馬縣館林市「比宇宙更遠的地方」均具有濃厚的地方色彩，3市的市長也親自出席今天的記者會大力宣傳觀光。記者會今年也邀請中國知名動漫聖地部落客「軟軟冰」，介紹她最喜歡的3大動漫聖地。