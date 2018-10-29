超級「川粉」 美饒舌天王設計潮T呼籲黑人脫離民主黨

最近肯伊威斯特設計了1款呼籲黑人脫離民主黨的T恤，引起相當大的話題與爭議。（圖擷取自「Blexit」網站）

2018-10-29 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）常因為力挺美國總統川普的言論，受到歌迷與娛樂圈人士批評。最近肯伊威斯特又設計了1款T恤，望能呼籲黑人不要再支持民主黨，引起相當大的話題與爭議。

綜合媒體報導，美國饒舌歌手肯伊威斯特最近模仿英國「脫歐」（Brexit）的單字，設計出了一系列印有「Blexit」的T恤，意思是「黑人退出」（black exit），旨在呼籲立場普遍支持民主黨的美國黑人們，不要再支持民主黨了。

「Blexit」T恤分別有藍色、橘色、紫色可以選購，價錢大約為25至28美元（約新台幣774元至866元），另外還有2款丹寧布製的棒球帽，價錢為1頂25美元（約新台幣774元）。

美國饒舌歌手肯伊威斯特一直相當支持川普，川普知道後還特別在本月中旬邀請肯伊威斯特，在白宮共進午餐，當時川普更稱讚肯伊威斯特「有總統相」，兩人相處非常愉快。不過肯伊威斯特挺川普的立場，也讓他飽受部分歌迷與娛樂圈人士批評，在美國的黑人也以支持民主黨為大宗。