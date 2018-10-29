受夠羅馬髒又亂！ 2萬民眾上街抗議要美女市長下台

上萬抗議民眾27日在羅馬遊行，要求市長拉吉為首都基礎設施破舊一事辭職下台。（法新社）

2018-10-29 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕義大利首都羅馬以歷史遺產賺進大筆觀光財，在遊客心中充滿浪漫情懷，但到了當地居民眼中卻是「骯髒破敗」。有大批抗議民眾27日走上羅馬街頭，要求羅馬市長拉吉（Virginia Raggi）為首都基礎設施破舊一事辭職下台，而遊行人數達2萬2000人。

綜合外媒報導，羅馬的垃圾處理作業時有時無，導致老鼠、野豬在街上恣意亂竄；此外，今年有高達20輛公車，因車齡老舊或維修保養等原因著火；至於壓垮民眾信任的最後一根稻草，則是23日在羅馬共和地鐵站發生的電扶梯失控事件。

報導指出，當時下行的電扶梯突然失控加速，數個站位因此塌陷，導致20多名民眾受傷送醫。隨著大眾交通工具頻傳事故，加上過去累積的環境清潔、治安及毒品等問題，推特上不滿的呼聲愈來愈大，還讓「羅馬受夠了」成為熱門搜尋關鍵字。

據了解，2016年拉吉代表民粹政黨「五星運動」（M5S）贏得羅馬市長選舉，但上任2年間拿不出有效政績。一名遊行發起人艾米柯尼（Emma Amiconi）指出，「拉吉都在撒謊，她說每件事都沒問題，如果有問題都是前朝的錯，可事實上拉吉自身也缺乏執政能力。」