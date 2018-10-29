有「重要講話」？ 美選舉前夕 習近平將出席進博會演講

中國商務部今（29）日宣布，中國國家主席習近平11月5日將出席首屆中國國際進口博覽會開幕式並發表主旨演講。由於隔日即是美國期中選舉，習的發言勢將引發關注。（法新社）

2018-10-29 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國商務部今（29）日宣布，中國國家主席習近平11月5日將出席首屆中國國際進口博覽會開幕式並發表主旨演講。由於隔日即是美國期中選舉，習的發言勢將引發關注，但因中共高層傳出不少流言、習「南巡」什麼話都沒說，讓外界好奇習11月到上海會有「重要講話」嗎？

《新華社》報導，中國商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長傅自應今日在記者會宣布，習近平下月將出席首屆進博會開幕式並發表主旨演講。首屆進博會將於11月5日到10日在上海舉行。

根據《中央社》指出，在中美關係緊繃、經濟情勢下滑之際，習近平已經有許多未公開演講，上一次是9月12日訪問俄羅斯海參崴出席論壇時發表致詞。本月23日，習近平「南巡」出席港珠澳大橋開通儀式，僅宣布開通卻未致詞，已引發諸多揣測。

報導指出，美國期中選舉將在當地時間11月6日登場，習近平在前夕發表演講，勢將引發更多關注。

然而，外界也好奇，習近平去上海「會有『重要講話』嗎？」臉書粉絲專頁「說中國」提到，流傳了很多說法。中共本來10月要舉行四中全會，但因種種擺不平而往後拖；習近平10月的行程「亂七八糟」，忽然跑到廣東，結果什麼話都沒說。

「說中國」也提到，「習近平思想」很多部分被傳「降低位階」，改稱習近平「重要論述」。外界揣測原因之一，「是內部有意見」；「現在好了，他11月又去上海，會有『重要講話』嗎？」

「說中國」指出，「不論內外環境遭遇如何的挑戰，外界對中國情勢的最簡單觀察點，就是中共高層政治。現在誰有能力制約習大大？」