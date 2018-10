懶得收傘？步上空軍一號後 川普灑脫把傘「往後丟」...

2018-10-29 17:30

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普上任後爭議不斷,月初時他與老婆梅蘭妮亞共同前往佛州勘災,受訪時卻只顧著幫自己撐傘,引發話題。川普28日步上空軍一號前,又被捕捉到似乎不太會收傘,索性將雨傘「往後丟」的一幕。

綜合外媒報導,川普28日在安德魯斯聯合基地接受匹茲堡槍擊案的訪問,隨後接著搭乘空軍一號前往印地安那州。川普撐著一把大黑傘,緩慢步上空軍一號後,在機艙前遲疑幾秒後,似乎不知道該不該把傘收起來,便順手將傘往後一丟,進入機艙,任由雨傘在風雨中飄搖。

跟在川普後方的幕僚見狀,也小心地繞過雨傘,直到現場有位保鑣看不下去,才趕緊上前將這把尷尬的傘收起。川普「丟傘」的插曲引來討論,有網友看了直說,「他在考慮要不要收傘嗎?」、「美國就是那把傘」。

Unbelievable -- Trump doesn't know how to close an umbrella, so inside of closing it and bringing it aboard Air Force One with him, he just dropped it outside the plane. pic.twitter.com/G5AtmPaRvz