懶得收傘？步上空軍一號後 川普灑脫把傘「往後丟」...

川普走上空軍一號後，似乎不太曉得該怎麼收傘，隨手把傘往後一丟。（路透）

2018-10-29 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後爭議不斷，月初時他與老婆梅蘭妮亞共同前往佛州勘災，受訪時卻只顧著幫自己撐傘，引發話題。川普28日步上空軍一號前，又被捕捉到似乎不太會收傘，索性將雨傘「往後丟」的一幕。

綜合外媒報導，川普28日在安德魯斯聯合基地接受匹茲堡槍擊案的訪問，隨後接著搭乘空軍一號前往印地安那州。川普撐著一把大黑傘，緩慢步上空軍一號後，在機艙前遲疑幾秒後，似乎不知道該不該把傘收起來，便順手將傘往後一丟，進入機艙，任由雨傘在風雨中飄搖。

跟在川普後方的幕僚見狀，也小心地繞過雨傘，直到現場有位保鑣看不下去，才趕緊上前將這把尷尬的傘收起。川普「丟傘」的插曲引來討論，有網友看了直說，「他在考慮要不要收傘嗎？」、「美國就是那把傘」。

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