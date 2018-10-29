屍塊陸續打撈上岸... 印尼客機墜海189人恐全罹難

印尼獅航JT610航班在起飛後不久墜毀在爪哇島外海，疑似乘客屍塊陸續打撈上岸。（歐新社）

2018-10-29 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅航（Lion Air）一架波音737 MAX8客機今早墜毀在爪哇島外海，機上共載有189人，救難單位至今仍未發現有生還者跡象，並已在海面上陸續發現人體殘骸，機上人員恐全數罹難。

綜合外媒報導，印尼獅航JT610航班在起飛後不久就要求返航，塔台允許，但飛機隨即失去聯繫，印尼救難單位證實這架波音737 MAX8墜毀在爪哇島外海，失事地點周圍漂浮著包含座椅在內的客機組件、救生衣以及乘客私人物品，同時也發現部分罹難者殘骸，這些疑似乘客屍塊陸續打撈上岸；印尼財政部表示，有20多位官員乘坐了這架失事班機。

印尼國家搜救總署署長Muhmmad Syaugi表示，儘管仍抱持著希望、禱告搜尋可能的倖存者，但無法證實有人生還，而搜救單位也基本鎖定2具黑盒子的位置，準備打撈上岸，以釐清失事原因。

獅航聲明指出，機長、副機長分別有6000、5000小時的飛行經驗，飛機失事時天候狀況良好，而失事的波音737 MAX8是今年製的新客機，8月交付給獅航，累積約800小時飛行時數，這也是該機型的首次空難意外，波音表示對此意外感到遺憾，正「密切關注」事件發展。

獅航將於今晚召開記者會說明，印尼總統佐科威（Joko Widodo）也將出席。