賣豪宅出新招 英夫婦發行25萬張彩券抽億元住宅

英國一對夫婦最近要將手邊的豪宅脫手，不過他們卻想用賣彩券的方式賣房屋。（圖擷自YouTube）

2018-10-29 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對夫婦最近要將手邊的豪宅脫手，不過他們卻想採用賣彩券的方式賣房屋，他們推出了25萬張彩券，每張價格為25英鎊（約990元新台幣），其中一位幸運者將可獲得價值300萬英鎊（約1.18億新台幣）的豪宅。

綜合外媒報導，英國一對夫婦最近推出了25萬張彩券，每張彩券價格為25英鎊。而這場彩券遊戲的大獎就是他們價值300萬英鎊的豪宅，這間豪宅有6個臥室，每間都有獨立衛浴設備，而且還有7間接待室。

這對夫妻為了讓遊戲更有趣，還加碼推出二獎，這是一台全新的奧斯頓馬丁（Aston Martin）DB11 V8跑車，價值約為16萬英鎊（約634萬新台幣）。抽中二獎的得主將可到奧斯頓馬丁汽車銷售商選擇一台跑車，然後開回家。

雖然幸運得主可以用少少的25英鎊，得到昂貴的豪宅或跑車，但由於彩券共有25萬張，因此這對夫婦只要賣出約一半的彩券，就可以幾乎賺回本（約312萬英鎊），假如彩券全部賣出還可拿到625萬英鎊，遠超過豪宅加上跑車的市值。

不過許多網友都對於這對夫妻的賣房方式不以為然，有人質疑，房價明明只有300萬，他們卻想賺到600萬。也有英國網友表示，他過去曾買過類似的彩券，後來賣家跑路，導致錢拿不回來。