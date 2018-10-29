大撒幣！中國網美「摔倒式炫富」 鈔票金條LV全都噴

中國社群網站微博近期流行所謂的「炫富摔」，網美網紅們紛紛開始拍摔倒照。（法新社）

2018-10-29 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕富有階層的俄羅斯年輕人於8月份開始興起「摔倒式炫富」的潮流，他們在名車、私人飛機上跌倒，並刻意地將名牌包、高級化妝品等物品散落一地。而如今此風潮吹向中國，許多網美也開始如法炮製，可以說是名符其實的「大灑幣」。

據《法新社》報導，中國社群網站微博近期流行所謂的「炫富摔」，網美網紅們紛紛開始拍摔倒照，並極盡奢華地撒出自己最值錢的東西，從現金、信用卡、精品這些基本款，到寶石與金條一應俱全，可說是無所不撒。網美們將照片上傳到網路上，並加註「炫富挑戰」的標籤，此標籤的搜尋次數至今已超過23億次，並有超過100萬則貼文使用此標籤。

報導指出，數十年來經濟起飛的中國創造了許多富翁，而對一般人來說這則是嘲笑這些土豪的好機會，許多諷刺梗圖也如雨後春筍般出現。

不過當局也警告，「炫富摔」未必只是為了虛榮，目前「炫富式詐騙」大行其道，這些人突然爆富並大肆炫耀，事實上是為了騙取久無聯繫的「老同學」、「老朋友」的信任，以高收益與定期分紅作為誘因，最後再捲款跑路，不可不慎。「別讓騙子拿著你的錢炫富」。

據《BBC》報導，在中國炫富容易遭受懷疑、引起敵意，因為中國領導人習近平上任以來，中國出現一場大規模反腐運動，許多官員因受賄、濫用職權被判刑，風暴也延伸到了娛樂產業，例如中國女演員范冰冰因逃稅遭稅務部門處以高額罰款，社群媒體上也經常有輿論要求中國政府對其他超級富豪進行調查。

因此，炫富挑戰的標籤改為被中國政府機構拿去宣傳「正能量」，不過撒的不是錢，而是工作，如外交部領事人員撒出一大堆文件、消防員撒出一堆工具等。中國官媒《人民日報》更稱讚此舉：「不同的摔跤姿勢，相同的重任在肩。社會的良好運轉，離不開他們為你我負重前行」、「他們曬出了生活的忙碌，但又不乏兢兢業業的堅守；嚴肅的面孔背後，也有一顆有趣的靈魂。」