王岐山吃台灣豆腐！贈書以總理竟稱送「我們台灣省印的」

以色列總理納坦雅胡希望王岐山回贈中文版的「歷史的教訓」，王岐山竟稱要送「我們台灣省印的」。（截自以色列總理官方推特）

2018-10-29 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家副主席王岐山近日出訪中東各國，上週在以色列訪問時，獲得以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）贈書一本，當以色列總理希望王岐山回贈一本中文版時，王岐山竟稱要送「我們台灣省印的」，這也顯示中國政府領導人出訪時，在任何時候都要藉機提醒外國政府要遵循一中政策、矮化台灣。

中國國家副主席王岐山於22日至25日訪問以色列，以色列總理納坦雅胡特地贈送書籍「歷史的教訓」，納坦雅胡向王岐山表示，「要理解我們的過去、現在、未來，需要讀這本書」。納坦雅胡還說，希望王岐山能夠贈送這本書籍的中文版給他，這樣他就有動力學中文。

王岐山回應，願意贈送中文版的給以色列總理，卻突然說，要送「我們台灣省印的」，似乎刻意要透過這段談話，隱晦地強調台灣是中國的一省。王岐山還說：「我覺得那個（台灣）譯本比我們那個（中國）譯本要好一些」。以色列總理則笑稱，「覺得應該都比英文好」。

1968年出版「歷史的教訓」（The Lessons of History），是美國知名歷史學家、普立茲非小說獎得主威爾．杜蘭（Will Durant）以及其妻子艾芮兒．杜蘭（Ariel Durant）合著，書中描述歷史與人類生活各方面的關係，詳細說明地理、經濟、種族、宗教、政府等在歷史中所扮演的角色，並總結歷史留給人們的巨大精神遺產。繁體中文版則於2016年11月出版，書名譯為「讀歷史，我可以學會什麼？」