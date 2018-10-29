擺脫束縛！韓女摧毀化妝品喊：不化妝、要重生

2018-10-29 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕講到化妝、整形不少人的腦海一定先浮現韓國，韓國當地無論年輕人還是上了年紀的人，出門幾乎會上妝，但韓國女性間掀起摧毀化妝品的風潮，更表示不化妝後像是重生了一樣。

綜合外媒報導，韓國當地掀起「反化妝運動」（Escape the Corset），活動目的意旨在拒絕花長時間化妝，拒絕塑造出白、美的外表，強調要回歸自然，不少韓國女性響應這個運動，在社群媒體上放上將口紅壓爛、粉餅敲碎等照片及影片。

《衛報》報導，南韓的車智苑（Cha Ji-won，音譯）表示，自即從12歲開始觀看YouTube學習化妝，現在每月平均花費10萬韓元（約台幣2700元）在各種美妝產品少，透過這個活動，她決定扔掉所有的化妝品並剪掉長髮，她說道：「以前我花很多時間來變漂亮，現在將注意力放在閱讀上，我覺得自己好像重生了。」

隨著南韓女權主義的崛起，當地掀起「反化妝運動」拒絕利用化妝及整形達到大眾的主觀美麗，包括白皙肌膚、大眼、高鼻梁、櫻桃小嘴等， 過去幾個月，除了車智苑外，許多女網友紛紛在臉書、Instragram等社群媒體放上摧毀化妝品的過程，她們紛紛表示「以前我覺得買化妝品是『有意義的消費』，但現在只覺得它是垃圾」、「現在認為人不一定要靠化妝來變漂亮，擺脫束縛後覺得自然最好」。

韓國首爾中央大學教授李娜英（Lee Na-Young，音譯）表示，女性正在改變對化妝的看法，並說道：「韓國女性經歷思想改變後，不只拒絕物化女性，更是挑戰男女之間的地位關係，女性體會到這點後將不會走回頭路。」

Credit: @hannamsalnam