川普上任後挑戰中國 外媒：台美軍事關係空前緊密！

美國與台灣的軍事關係在近幾個月內已變得更緊密。圖為空軍F-16。（資料照）

2018-10-29 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國在印太地區（Indo-Pacific Region）不斷擴張勢力，外媒報導指出，美國總統川普上任後，持續反制中國北京在當地的戰略，現與台灣的軍事關係在近幾個月內已變得更緊密，雙方合作關係遠超過美國前總統歐巴馬和小布希執政時期。

根據《南華早報》29日報導指出，川普2016年上任以來，美國加速通過對台軍售案，遠比歐巴馬、小布希政府快許多，台灣也最近也公開美軍在台灣海峽附近的軍事行動，我國防部過去不會主動公布這些訊息，最近卻一改過去較低調態度。

報導認為，川普上任以來，白宮與美國國會都改變前政府避免為台灣激怒北京的策略，改為挑戰中國北京，並更關注台灣國防的新政策，分析人士指出，在美中台3方關係敏感狀況下，蔡英文政府需要評估這新方向的重要性與可能的影響。

本月稍早美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）證實，華府正朝對台軍售較正常化的方向邁進。報導提道，例如川普政府在9月批准3.3億美元的軍售案，不到一年前，五角大廈也同意出售14億美元飛彈，魚雷和預警系統給台灣。

針對台美國防關係更緊密，當時美台商業協會（US-Taiwan Business Council, USTBC）表示這種軍售案「令人鼓舞」，擺脫了原本對台灣的捆綁式軍售。