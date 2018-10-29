憲政危機！斯里蘭卡總統炒了總理 保鑣開槍釀死傷

昨（28）日支持維克勒馬新哈的閣員的保鑣對抗議民眾開槍，造成1死2傷的悲劇，讓政治危機升到前所未有的高度。（法新社）

2018-10-29 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）26日任命前強人總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapakse）出任新總理，並突然解除前總理維克勒馬新哈（Ranil Wickremesinghe）的職務，讓斯里蘭卡陷入憲政危機。而昨（28）日支持維克勒馬新哈的閣員其保鑣對抗議民眾開槍，造成1死2傷的悲劇，讓政治危機升級到前所未有的高度。

據《法新社》報導，警方指出，支持席瑞塞納的群眾昨日群情激憤，包圍支持維克勒馬新哈的石油資源開發部長阿爾朱納（Arjuna Ranatunga）的辦公室，此時阿爾朱納的保鑣動用火力，造成現場3名抗議群眾受傷，其中一名34歲男子因此死亡，也是此次政治混亂造成的第一名犧牲者。

維克勒馬新哈對於自己被解職表示強烈反彈，因為根據憲法總統沒有這種權力，他目前拒絕離開首相官邸，同時為了要確保自己有過半以上的議員支持，目前正在召開緊急會議。與此同時，首相官邸周遭聚集了1000名以上前來聲援的佛教僧侶，並一同喊口號表示支持。

新總理拉賈帕克薩曾擔任斯國總統達9年，引進中國數十億美元投資，而使該國陷入嚴重外債，甚至為此被迫將一座戰略港口的控制權讓渡給中國，引發印度與美國的批評。