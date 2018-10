憲政危機！斯里蘭卡總統炒了總理 保鑣開槍釀死傷

2018-10-29 11:37

〔即時新聞/綜合報導〕斯里蘭卡總統席瑞塞納(Maithripala Sirisena)26日任命前強人總統拉賈帕克薩(Mahinda Rajapakse)出任新總理,並突然解除前總理維克勒馬新哈(Ranil Wickremesinghe)的職務,讓斯里蘭卡陷入憲政危機。而昨(28)日支持維克勒馬新哈的閣員其保鑣對抗議民眾開槍,造成1死2傷的悲劇,讓政治危機升級到前所未有的高度。

據《法新社》報導,警方指出,支持席瑞塞納的群眾昨日群情激憤,包圍支持維克勒馬新哈的石油資源開發部長阿爾朱納(Arjuna Ranatunga)的辦公室,此時阿爾朱納的保鑣動用火力,造成現場3名抗議群眾受傷,其中一名34歲男子因此死亡,也是此次政治混亂造成的第一名犧牲者。

維克勒馬新哈對於自己被解職表示強烈反彈,因為根據憲法總統沒有這種權力,他目前拒絕離開首相官邸,同時為了要確保自己有過半以上的議員支持,目前正在召開緊急會議。與此同時,首相官邸周遭聚集了1000名以上前來聲援的佛教僧侶,並一同喊口號表示支持。

新總理拉賈帕克薩曾擔任斯國總統達9年,引進中國數十億美元投資,而使該國陷入嚴重外債,甚至為此被迫將一座戰略港口的控制權讓渡給中國,引發印度與美國的批評。

Former #SriLanka President Mahinda Rajapaksa sworn in as new Prime Minister. pic.twitter.com/cveo0PuUF7