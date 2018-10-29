日本東南外海傳規模5.4地震 無海嘯威脅風險

日本九州東南方鳥島外海在當地時間29日上午10點33分發生一起芮氏規模5.4的地震，最大震度為2。（圖擷取自日本氣象廳）

2018-10-29 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州東南方鳥島外海，當地時間今（29）日上午10點33分發生一起芮氏規模5.4的地震，最大震度為2，日本氣象廳指出，這起地震並不會引發海嘯。

這起地震震央位在九州鳥島外海，震源深度為110公里，芮氏規模達5.4，所觀測到的最大震度則為2。此次地震搖晃最為明顯的是愛媛縣的島嶼青島，測得震度2。