美國會報告：中國欲控制物聯網進行諜報滲透

美國國會報告指出，中國計劃利用物聯網技術，從事情報蒐集、破壞活動，或謀取商業利益。（歐新社）

2018-10-29 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國試圖掌控物聯網（Internet of Things）進行諜報滲透！近期有外媒披露，美國國會即將公布的一份報告顯示，中國計劃利用數十億個電子設備，從事情報蒐集、破壞活動，或謀取商業利益。

根據華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）報導，美國國會下屬的「美中經濟與安全審查委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission）近期將公布長達212頁的報告，描述中國政府在過去的近十年內，大舉投資物聯網技術，並試圖藉此攻擊軍事與民用目標。

報告指出，中國政府認為物聯網的發展與部署，是中國經濟競爭力和國家安全的重大事項。中國正在尋找物聯網技術在網路安全上的弱點，利用物聯網技術從事網路諜報、破壞活動和軍事偵察等計劃，更試圖強化其內部安全監控能力，以控制中國人民，並取得大量的美國人民資料。

這份國會報告的結論強調，中國試圖控制物聯網的行為，威脅美國國家安全和經濟利益，敦促美國政府應該針對此威脅提出解決方案。