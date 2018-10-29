加中貿易協定恐無法達成！加駐中大使要求中國改善人權

加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）近日透露，加中貿易協定可能無法達成。（路透）

2018-10-29 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕加中貿易協定可能無法達成！加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）近日透露，除非中國在農業市場准入、薪資待遇、兩性平等和人權等雙方有分歧的問題上有所改進，否則加拿大不會與中國簽署貿易協定。

加拿大廣播公司（CBC）26日報導，加拿大駐中國大使麥家廉受訪時透露，在中國摒棄某些爭議性政策、改善人權之前，加拿大可能不會與中國達成貿易協議。麥家廉強調，他目前在北京的工作，是聚焦於彌合加中兩國在農業准入、性別平等和薪資等政策上的差距，以及解決中國人權記錄惡劣的問題。

麥家廉說：「我們在竭盡所能地勸說中國，採用我們認為更加合理的行事方式」。加拿大財政部長莫紐（Bill Morneau）、國際貿易部長卡爾（Jim Carr），下個月將參加北京的一個高層商業會議，會晤中國政界和企業界領袖，然而麥家廉認為，這些努力不足以達成協議。

今年秋天，聯合國批評中國政府在新疆大規模建立集中營，人權觀察報告顯示，有100萬維吾爾人被拘禁，麥家廉透露，他最近跟其它國家的駐中國大使，討論過中國政府對待人權的態度以及其它議題，他對中國政府能否改變其人權政策，抱持悲觀的態度，「最終，中國仍然會做中國想要做的事情。」