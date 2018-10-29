最棒的禮物！ 泰迪發出已故丈夫聲喚「親愛的」奶奶秒哭

2018-10-29 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名孫女日前送奶奶一份禮物，這份禮物竟發出過世的爺爺輕聲喚「親愛的」，讓奶奶激動的說不出話、掩面流淚，孫女將拆禮物的片段PO上網，感動眾人。

綜合外媒報導，17歲的孫女博伊爾（Chloe Boyle）為幫奶奶及過世3年的爺爺慶祝32年的結婚紀念日，精心準備了一份禮物給奶奶加洛韋（Elaine Galloway），她從「Build-a-Bear」商店中訂製了一款會發出已故爺爺聲音喚「親愛的」的泰迪熊送給奶奶，讓奶奶淚流滿面，她透露，這段爺爺的聲音是在醫院接受治療時錄製的影片中擷取出來的。

《太陽報》報導，奶奶加洛韋表示，從盒子中拿出一隻熊的時候有些困惑，當她照博伊爾的要求，按下泰迪熊手上的按鈕，竟聽到已故丈夫的聲音喊「親愛的、親愛的、親愛的」，連身旁的狗狗都湊上去嗅嗅泰迪的味道，看看是不是爺爺回來了，她說道：「我認得他的聲音，這些年我每天都在想念他。」

這段影片在網路上廣為流傳，有高達45萬的觀看人次，許多網友表示「這好感人」、「狗狗一直嗅泰迪的那一幕我哭得超厲害」、「這個禮物送到奶奶心裡了，可以看出他們深情的愛」；「Build-a-Bear」商店的店員更在推特下回應：「噢，我的天哪！我是那個有幸為她做泰迪熊的人！」

Got my gran a build-a-bear with my papas voice in it for there anniversary, so special❣️grandparents mean the absolute world ???????? pic.twitter.com/dbu6H3ssgZ — Chloe Boyle （@BoyleChloe） 2018年10月23日