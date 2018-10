最棒的禮物！ 泰迪發出已故丈夫聲喚「親愛的」奶奶秒哭

2018-10-29 09:53

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名孫女日前送奶奶一份禮物,這份禮物竟發出過世的爺爺輕聲喚「親愛的」,讓奶奶激動的說不出話、掩面流淚,孫女將拆禮物的片段PO上網,感動眾人。

綜合外媒報導,17歲的孫女博伊爾(Chloe Boyle)為幫奶奶及過世3年的爺爺慶祝32年的結婚紀念日,精心準備了一份禮物給奶奶加洛韋(Elaine Galloway),她從「Build-a-Bear」商店中訂製了一款會發出已故爺爺聲音喚「親愛的」的泰迪熊送給奶奶,讓奶奶淚流滿面,她透露,這段爺爺的聲音是在醫院接受治療時錄製的影片中擷取出來的。

《太陽報》報導,奶奶加洛韋表示,從盒子中拿出一隻熊的時候有些困惑,當她照博伊爾的要求,按下泰迪熊手上的按鈕,竟聽到已故丈夫的聲音喊「親愛的、親愛的、親愛的」,連身旁的狗狗都湊上去嗅嗅泰迪的味道,看看是不是爺爺回來了,她說道:「我認得他的聲音,這些年我每天都在想念他。」

這段影片在網路上廣為流傳,有高達45萬的觀看人次,許多網友表示「這好感人」、「狗狗一直嗅泰迪的那一幕我哭得超厲害」、「這個禮物送到奶奶心裡了,可以看出他們深情的愛」;「Build-a-Bear」商店的店員更在推特下回應:「噢,我的天哪!我是那個有幸為她做泰迪熊的人!」

Got my gran a build-a-bear with my papas voice in it for there anniversary, so special❣️grandparents mean the absolute world ???????? pic.twitter.com/dbu6H3ssgZ