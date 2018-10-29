美重量級參議員喊話：美國對中國要更加強硬！

美國重量級議員呼籲，美國繼續對中國保持強硬立場。圖為習近平和川普。（美聯社）

2018-10-29 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國重量級參議員、參議院司法委員會主席格拉斯利（Chuck Grassley）在美國時間週日撰文，呼籲美國繼續對中國保持強硬立場，「回擊中國以觸目驚心的謊言、盜竊和欺騙等手段成為世紀經濟領袖。」

共和黨參議員格拉斯利投書《福斯新聞》表示，他完全贊成美中是21世紀最重要的雙邊關係，也是最複雜的雙邊關係，中國作為一個專制政權無時無刻不想在全球影響和控制其他國家，美國卻對此掉以輕心。

格拉斯利批評，中國透過徹底的偷竊，竊走美國的想法和創新，若美國持續允許這樣的狀況，將使美企業處於弱勢狀態，威脅到美國的長期繁榮、經濟增長和就業機會的創造，「美國必須繼續展現出一個強有力的統一戰線，否則，美國必將落伍。」

他指出，中國是世界第二大經濟體，是全球經濟發展的重要參與者。然而，中國卻仍宣稱自己是發展中國家，因此從WTO獲得更寬鬆的條款。但與此同時，中國卻又有系統的購買美國資產，並向實際發展中國家發放掠奪性貸款。

格拉斯利表示，他曾投票贊成中國加入WTO，但中國長期以來不遵守其承諾，不遵守世界貿易組織規則。根據美國知識產權委員會估計，美國在軟件和商業機密方面的損失每年高達6000億美元。