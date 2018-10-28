安倍參拜靖國神社被450人告「違憲」 二審仍獲勝訴

日本首相安倍晉三在2013年12月參拜靖國神社，當時不只引起國際糾紛，日本國內也引起民眾不滿，認為安倍的行為違憲也違反了政教分離原則。圖為安倍晉三當年參拜靖國神社的畫面。（法新社）

2018-10-28 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三在2013年12月參拜靖國神社，當時不只引起國際糾紛，日本國內也引起民眾不滿，認為安倍的行為違憲也違反了政教分離原則，有約450名民眾聯合將安倍和日本政府告上法院，要求他們日後停止參拜靖國神社，並賠償每名原告人1萬日圓（約新台幣2754元）；不過在2017年4月一審時判原告敗訴，而今年10月25日在東京高等法院將上訴駁回，維持一審判決。

綜合媒體報導，當時市民方面主張，安倍晉三參拜靖國神社的行為，不只違反日本憲法所保障的宗教自由和政教分離的原則，還可能引起東北亞軍事緊張，侵犯了和平生存的權利；不過東京地方法院一審時認為，安倍首相參拜靖國神社的行為，並不干涉原告的信仰，故沒有侵犯信仰自由；且安倍晉三在參拜後發表的談話中，是對過去表示反省並「立誓不再發動戰爭」，因此東京地院判安倍與日本政府勝訴。

之後原告上訴至東京高等法院，但仍於10月25日遭法官駁回上訴，維持一審判決；原告方敗訴後在東京召開記者會，86歲的原告之一關千枝子批評「法院的判決根本是想討好安倍政府」，原告方也計畫將繼續上訴。