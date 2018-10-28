美國人57％不滿「兩黨制」 期盼第三黨浮現

蓋洛普民調指出，有57%美國人相信，只有民主及共和兩黨並不足夠。圖為川普之前的歷任美國總統，右起：第39任總統民主黨卡特、第42任民主黨柯林頓、第43任共和黨小布希、第44任民主黨歐巴馬、第41任共和黨老布希。（法新社）

2018-10-28 23:18

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國蓋洛普（Gallup）最新民調指出，57%的美國人相信，只有民主及共和兩黨並不足夠。多數人認為，美國「兩黨制」天生具有缺陷，需要有第三黨反映人民意志。

蓋洛普民調顯示，美國人有將近3分之1不滿兩黨輪流執政。約38％的受訪者表示，兩黨都做得不好，需要建立一個新的重大政治勢力。

54%民主黨受訪者相信，第三勢力的浮現對美國政治有利，但共和黨受訪者只有38%如此認為。72%的獨立選民支持在兩黨之外出現第三選擇。

蓋洛普自2006年就開始著手這類調查。自2012年起，支持「兩黨制」的受訪者比例都未超過38%，5年來都呈現此穩定趨勢。

過去150年來，白宮和國會都是由兩黨輪流執掌。自1852年以來，美國總統都是民主黨或共和黨人。自1856年起，美國國會都是由兩大黨交替掌控。

批評者抨擊，「兩黨制」已經過時，忽視另類意見，無法充分代表多數美國人口。反對者主張，共和及民主黨其實都在同一條船上，代表的是大企業的金錢利益。