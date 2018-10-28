他發明「乳房形狀」的奶瓶 餵母乳更輕鬆！

Ayal Lanternari和Asaf Kehat研發多年，後來創立了Nanobébé公司，生產「乳房形狀的奶瓶」、母乳儲存袋、奶嘴等相關產品，大受好評。（圖片擷取自Nanobébé官網）

2018-10-28 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕一位以色列父親一次在為他3個月大的孩子準備母乳時遇到小小的困擾，沒想到促成他發想並生產出「乳房形狀的奶瓶」。

綜合外媒報導，身為生物醫學工程師的Ayal Lanternari，向CNN記者表示，有一次半夜，他3個月大的兒子很餓想喝奶，而當時他很睏，但加熱母乳的話需要花10分鐘以上的時間。疲倦的他忍不住想，有沒有更好的加熱和冷卻方法，讓孩子可以更快喝到母乳。

Ayal Lanternari後來和同為生醫工程師的Asaf Kehat一起研究嬰兒奶瓶市場，發現全部都是圓柱型，但Ayal Lanternari的設想是圓形、類似乳房形狀的奶瓶，藉由擴大母乳的表面積，讓它可以更快升溫，但又不會破壞營養成分。Ayal Lanternari和Asaf Kehat研發多年，後來創立了Nanobébé公司，生產「乳房形狀的奶瓶」、母乳儲存袋、奶嘴等相關產品，大受好評。

Ayal Lanternari表示，他們研發出的新型奶瓶，將加熱牛奶的時間縮短了一半以上，冷卻母乳的速度也是一般奶瓶的2倍，可以妥善保存母乳、避免細菌孳生，且因為它的形狀，嬰兒可以輕鬆握住。他們的創新，讓父母的育兒生活可以更輕鬆。