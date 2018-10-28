公車墜長江輿論劍指轎車女駕駛 案情逆轉秒打臉罵人網友

重慶萬州區今早驚傳有公車墜江，搜救隊目前已打撈起2具遺體。（路透）

2018-10-28 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶萬州區今早一輛公車與對向車道的小轎車發生碰撞後，整輛公車失控衝破長江二橋橋面護欄直墜長江，沉入江底。目前已經打撈出2具遺體，車上其他乘客下落不明。起初外傳是因為小轎車逆向行駛，導致公車撞上，網友也一面倒地指責轎車駕駛。但案情逆轉，警方證實是公車突然越線行駛，衝撞正常行駛的小轎車。不少人直呼「馬上打臉那些罵女駕駛的人」。

綜合中媒報導，搜救人員目前已撈出2具遺體，車上其他乘客則還未找到下落。萬州警方透過訪問、調取公車沿線監控影片等初步調查，確認事發當下車上乘客包含司機有10多人，據傳冉姓司機已獲救，目前正送醫救治中。

公車墜江消息一出，媒體直指事發時對向車道的紅色小轎車疑似逆向，公車為了閃避導致失控，撞上護欄墜入長江，不少人將矛頭指向小轎車鄺姓女駕駛，怒罵她違規肇禍，「一個人害了多少家庭！」、「不會開車就別上路！」、「看你要怎麼賠！」。

萬州警方事發後將鄺姓女駕駛帶走審訊，鄺女也配合調查，經過調查確認，事故原因大翻轉，其實是這輛公車越線衝撞小轎車後失控墜江，鄺女當時是正常行駛狀態，無故遭撞。警方也貼出最新案情發展的公告，讓不少網友直呼輿論導向太可怕，「這不是打臉上午罵女司機的人嗎？」、「打臉一堆人」、「被網友噴了一下午，女司機造成的精神損失怎麼賠償？」，也有網友跳出來坦承自己被媒體報導誤導，發文向鄺姓女駕駛道歉，並祈求救援順利。