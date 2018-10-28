美國猶太會堂槍擊案11死6傷 以色列德國齊聲譴責

美國一間位在賓夕法尼亞州匹茲堡的猶太會堂「生命之樹」，在當地時間10月27日上午，發生一起反猶狂徒持槍攻擊猶太教信徒，最後造成11死6傷的槍擊案。圖為匹茲堡人自發性走上街頭默哀守夜。（美聯社）

2018-10-28 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國一間位在賓夕法尼亞州匹茲堡的猶太會堂「生命之樹」，在當地時間10月27日上午，發生一起反猶狂徒持槍攻擊猶太教信徒，最後造成11死6傷的槍擊案；事發後以色列與德國當局齊聲譴責「反猶主義」。

綜合媒體報導，賓夕法尼亞州總檢察長喬什·夏皮羅（Josh Shapiro）表示，事發當時，這個猶太會堂正在進行新生兒的命名儀式；他指出「嫌犯將被指控包含仇恨犯罪在內高達29項的罪名，最重將面臨死刑。」

以色列總理坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於10月27日透過社群平台，發布一個短片對槍擊事件進行譴責，他表示「以色列人與匹茲堡的猶太裔社區同在；面對這種可怕的反猶太暴行，我們與美國人民站在一起。」；德國總理梅克爾也在10月27日晚間發出聲明譴責「反猶主義」，她為槍擊慘案的死難者致哀，稱「這起槍擊事件是盲目的反猶仇恨」，呼籲大家「堅決反對反猶主義」；法國總統馬克宏也在同日對美國人民表示哀悼，而法國內政部長也要求法國各地方政府在10月28日起「提高對猶太會堂的警戒」，就怕引發模仿效應。

根據美國NGO組織反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）先前發出的一份研究報告指出，在2016年到2017年間美國發生的反猶事件，從原本的1267件增長至1986件，比起以往增加了57%；聯盟執行長強納森‧葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）表示，「我們為罹難者、他們的家屬及整個猶太社區感到心碎不已。」