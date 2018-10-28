威力球開出美國史上第4高彩金 兩彩券中獎

美國彩券史上獎金第4高的威力球彩券昨晚開獎，頭獎彩金估計達6億8780萬美元（約新台幣213億元）。彩券當局今天凌晨宣布，已有兩張賣出的彩券6個號碼全中。（美聯社）

2018-10-28 19:28

〔中央社〕美國彩券史上獎金第4高的威力球彩券昨晚開獎，頭獎彩金估計達6億8780萬美元（約新台幣213億元）。彩券當局今天凌晨宣布，已有兩張賣出的彩券6個號碼全中。

威力球昨晚開出普通號碼8、12、13、19、27和威力球號碼04。威力球彩券當局今晨說，兩張中獎彩券售出地點，分別在愛阿華州中部和紐約市第5大道2040號的「西哈林小吃店」（West Harlem Deli）。

路透社報導，截至目前尚無人出面領獎。由於開獎時間在深夜，未來可能還會出現更多彩券中獎消息。

這是美國彩券本週第2次開出天文數字般巨額彩金的頭獎。兆彩（Mega Millions）23日才開出彩金逼近世界最高紀錄的15億3700萬美元（約新台幣476億元）頭獎，已知有一張在南卡羅來納州售出的彩券中獎，至今也無人出面領獎。

威力球彩券昨晚開出頭獎的中獎人，可選擇分享立即領取的1億9810萬美元（約新台幣61億元）現金，或分享分成29年領取6億8780萬美元，或選擇其他領獎組合方式。

這次威力球頭獎彩金原本估計達7億5000萬美元，但彩券當局表示，今天宣布獎金下調，是根據彩券實際銷售數字算出。

威力球彩券在美國44個州、華盛頓特區、波多黎各和美屬維京群島（U.S. Virgin Islands）發售，命中開出所有6個號碼的機率是2億9200萬分之1。