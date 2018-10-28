中國首艘國產航母進行第3次海試 預料將進行10天

中國第2艘航空母艦，同時也是中國首艘國產航空母艦「001A型航空母艦」，在今天上午10點許駛離大連造船廠，在舷號89號的綜合保障艦陪同下前往海試區域，進行第3次海上測試。（圖擷取自《大公文匯全媒體》）

2018-10-28 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國第2艘航空母艦、同時也是中國首艘國產航空母艦「001A型航空母艦」，今天上午10點許駛離大連造船廠，在舷號89號的綜合保障艦陪同下前往海試區域，進行第3次海上測試。

綜合媒體報導，今天早上6點多的時候，大連造船廠就已燈火通明，也開始出現巡視的海軍士兵，而9點許時，也出現數艘拖船在航母附近集結；最後在10點5分，大連廠區響出鞭炮與禮炮聲，慶祝001A型航空母艦進行第3次海上測試，接著航母在拖船的輔助下成功轉向，在舷號89號的綜合保障艦陪同下一起駛離大連造船廠，前往海試區域。

而先前遼寧海事局就曾在10月26日發布第0234航行警告，指10月28日上午8點至11月6日晚間6點將會進行軍事任務，而當局畫出禁止航行的範圍，與禁航的時間長度，皆與先前海試所畫出的範圍與時間相符合；當時就有人認為是要進行第3次海試。

據中國媒體報導，001A型航空母艦飛行甲板上的攔阻索，與舷側的鞭狀天線都已安裝完成；而飛行甲板上也出現了各類鑑載機的模型，推測是為了與航母進行適配性試驗，據稱適配性試驗已經進行約1個多月。