安倍親訪只換到貓熊？日中各懷鬼胎 友好演出口惠實不惠

日本首相安倍晉三（左）任內首次訪中，除了換得「出借貓熊」的具體承諾，其餘預期的成果幾乎都使口惠實不至，連焦點項目之一的全面解除日本食品進口管制措施，也未如預期直接宣布解禁。（美聯社）

2018-10-28 21:06

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕日本首相安倍晉三時隔七年正式訪問中國，為日中關係改善做了最大的演出，即使在加強經貿合作方面，雙方企業全力配合達成五十二項合作備忘錄（MOU），但包括釣魚台紛爭、中國擅自開發東海油田、日本人被以間諜罪拘捕及日本食品管制進口等懸案，安倍均未能得中方進一步承諾，唯一實質的承諾大概就止於「出借貓熊」。雖然這是日中關係改善的第一步，但畢竟這是中國在美中摩擦下的策略性舉措，影響日中關係的諸多變數仍然存在，第一步跨出之後的下一步才是考驗。

日本首相上次訪中是在二○一一年的野田佳彥，換言之，安倍在二○一二年底上台後從未正式訪中，相對的，中國國家主席習近平也從未訪日，兩國的「梁子」結得很深，除了釣魚台問題之外，中國將安倍視為右傾鷹派，尤其對他推動修憲具有高度敵意，安倍上台之初，中方拉攏當時的南韓總統朴槿惠大打歷史牌，以清算慰安婦與南京事件的舊帳牽制。

除了歷史舊帳外，中國試圖擴大在東海及南海的影響力，長期派遣公務船巡航釣魚台海域、在南海建設軍事基地，日本不管是身為美國的軍事同盟國或為自身考量，都會極力牽制，當然也成為中國進出海洋的最大絆腳石。

這些影響日中關係的變數，並不會因為安倍訪中和李克強或習近平握手就能解除。

促使中國積極拉攏日本的主因是美中摩擦加遽，安倍也不是吃素的，馬上抓住這個機會做順水人情。綜觀這次他訪中帶去的大禮，包括重啟兩國「貨幣互換協議」，金額較五年前擴大約十倍達三兆圓（約合台幣八千四百億元），另外就是兩國合作進軍第三國市場。

「第三國市場合作」是安倍在去年十一月提出的新名詞，背景是習近平提出的「一帶一路」。對於是否加入「一帶一路」，日本經產省與外務省意見分歧，安倍的態度則是從起初的觀望到有條件參加。「第三國市場合作」減低直接參與「一帶一路」的政治敏感性，而且以個案方式合作，提高日方參與的彈性。日本進軍海外基建過去曾多次在中國的削價競爭下敗北，對安倍來說，與中國合作進軍第三國市場具有經貿利益的考量。

這次雙方簽定的MOU達五十二項，包括金融、保險、IT、基建、物流及醫療保健等範圍。值得注意的是，五十二項MOU有近五分之一與金融有關，日本野村控股、大和證券兩大證券公司及三菱UFJ、三井住友及瑞穗三大銀行與中國官股的中國投資（CIC），將共同成為規模超過一千億圓的「日中產業協力基金」，以金援兩國企業未來相互投資或進軍亞洲第三國時所需。

雖然五大證券、銀行業宣示，未來將向其他金融機構繼續募資，以確保二千億圓的投資能力，但和日本政府向來以ODA或輸出信用（JBIC）援助海外基建相比，規模和等級相去甚遠。日本經濟新聞點出其中的眉角，日本金融機關希望以此換取中國放寬人民幣股票和債券的投資管制。

前外交官出身的評論家河東哲夫在安倍訪中前即已警告，日中兩國企業體質不同，中方的海外基建投資有太多不良記錄，兩國合作進軍第三國恐怕只是「空中畫大餅」口惠而實不惠。

日本與中國修好必須考量美方的觀感，事實上，陪同安倍訪中的經產相世耕弘成也對媒體強調，日中合作進軍第三國市場，「基本上和一帶一路無關」。似乎為了強調日本的「真命」還是美國，安倍在回國後二十八日在私人別墅接待來訪的印度總理莫迪，莫迪是支持美日主導「自由開放印度太平洋」的重要人物。

安倍這次訪中演出賣力，但帶回來的回禮看來不算豐碩，日本最期待的中方解除日本食品進口管制，最後只得到了「將基於科學評估積極考慮放寬」的承諾。中國長期派公務船巡邏釣魚台的問題依舊無解，就連同行的外相河野太郎，要求中方撤除先前部署於該海域的浮標，也沒有得到具體承諾。

安倍第三度連任自民黨總裁後，將積極推動包括憲法第九條再內的修憲案，勢必再次觸動中國敏感神經、美中對立加劇「新冷戰」儼然形成，日本無法置身事外，諸多變數都能輕易扭轉日中友好關係，再說還有很中國人仍不習慣在北京天安門廣場上，看到高高掛起的日本國旗。