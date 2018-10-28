不甩華郵記者命案 WWE照辦沙國大賽 約翰希南拒參加

WWE頭號巨星約翰希南傳出拒絕出席11月初在沙國舉辦的摔角大賽。（美聯社）

2018-10-28 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）日前在沙烏地阿拉伯駐土耳其領事館內遇害，各方證據都指向是沙國派遣特務謀殺分屍，引發國際譁然；世界摔角娛樂（WWE）11月初將在沙國舉行摔角大賽，是否會如期舉行也引發關注，不過頭號巨星約翰希南（John Cena）已拒絕出賽。

綜合美國媒體報導，《華郵》記者遭沙國特務殺害引發各界譴責，WWE原定11月2日將在沙烏地阿拉伯舉辦摔角盛宴「Crown Jewel」也受衝擊，許多美國政治人物不鼓勵WWE前往當地，甚至建議取消，外界一度盛傳該項賽事會移師回美國舉行，不過WWE發表最新聲明，決定大賽如期舉行，也開始售票。

儘管「Crown Jewel」如期在沙國舉辦，但頭號巨星約翰希南已經表態拒絕參加，深受觀眾喜愛的摔角手丹尼爾·布萊恩（Daniel Bryan）也傳出抵制之意，WWE表示會與選手進行積極溝通，說服選手們回心轉意。

民風保守的沙烏地阿拉伯繼解禁電影院和開放女性駕駛後，今年3月同意WWE進駐首都利雅德，當時被外界視為拚轉型。