親吻染皰疹！女嬰出生8天夭折 母呼籲：別親寶寶

新生兒艾莉莎出生8天染皰疹夭折，母呼籲大眾：「別親寶寶！」（圖擷自Abigail Rose臉書）

2018-10-28 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕一名美國19歲的新手媽媽芙蘭德（Abigail Rose Friend），在5月份產下一名女兒艾莉莎（Aliza），沒想到才出生8天就夭折死亡，檢查發現竟是透過親吻，遭感染「皰疹」而送命，心碎的芙蘭德為此發起「別親寶寶」（Do Not Kiss the Babies）運動，呼籲大家正視這個相當危險的舉動。

綜合外媒報導，艾莉莎出生的第二天開始昏昏欲睡、無法進食且發燒，醫生表示艾莉莎的狀況應該是被人親吻，進而感染「HSV-1皰疹病毒」，8天後艾莉莎就染病身亡，芙蘭德說：「我無時無刻都想著她。」

《鏡報》報導，芙蘭德表示，想藉由「別親寶寶」這個活動，讓大家知道這個行為對寶寶來說相當危險，她說道：「在這件事發生之前，我從沒想過這個舉動會造成這麼嚴重的後果。」

據了解，「HSV-1皰疹病毒」是相當罕見的疾病，但可以透過唾液來傳播，得病較嚴重者會像艾莉莎一樣，導致腦部損害過重而死亡。

芙蘭德在臉書分享自身心碎的經歷寫道：「永遠不會停止向大眾宣導艾莉莎的經歷，如果你有寶寶，不要讓人在沒有洗手的情況下碰他，甚至是親吻他。」更表示，請大家幫忙傳達這個訊息，挽救世界上更多嬰兒的生命。