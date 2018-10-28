小模坐擁5間房 坦承曾陪睡賺快錢

曾上游在短時間內於中國、澳門5處買下房子，賺錢速度之快，民眾懷疑收入來源不單純，近日曾上游首度坦承，曾為了快速賺錢「賣身」。（圖擷取自曾上游IG）

2018-10-28 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港小模曾上游在短時間內於中國、澳門5處買下房子，賺錢速度之快，民眾懷疑收入來源不單純，近日曾上游首度坦承，曾為了快速賺錢「賣身」。

據香港《壹週刊》報導，25歲的曾上游原本為護理師，前年轉換跑道成為外拍模特兒，短時間火速賺錢，在中國、澳門等地買下5間房，被冠上「5樓港女」的封號，身價粗估1000萬元港幣（約4000萬元新台幣），不少網友質疑曾上游靠陪睡大賺快錢，過去這種說法都被她否認，近日她首度坦承為了賺錢也曾陪睡。

曾上游說，年初在聚會中認識一名「老闆」，曾給她10萬元港幣（約40萬元新台幣），並說想「照顧」她，曾上游聽見「照顧」二字恍然大悟，「他是想和我（性）交易」，一時間曾上游禁不住金錢誘惑，答應了這場交易，事後她對此感到後悔，「現在回想起來，我覺得沒必要為了賺錢走到這一步」，曾上游說，以後不會在進行這種交易，因為這是不對的。

曾上游目前生活無虞，雖然沒有男朋友，但她一點也不擔心，對自己很有自信，認為只要有才華，自然不愁沒有好男人追求，「因為總有懂得欣賞你的人」。