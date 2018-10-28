人類史上第三！118歲人瑞奶奶慶生 挑戰世界最高齡

茱莉亞奶奶於26日迎接118歲大壽。（法新社）

2018-10-28 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲玻利維亞有一名人瑞奶奶於26日迎接她118歲的生日，她不僅口條清晰身體健康，還能拿八弦的「夏朗哥吉他」（Charango）彈上一段。目前當地官員正在幫她申請金氏世界紀錄，若是通過審核，她將會是人類有史以來排名第三的人瑞，也將是在世人瑞中最高齡榜首。

據《法新社》報導，這位奶奶名字叫茱莉亞．弗洛雷斯（Julia Flores），她1900年出生於玻利維亞南部的城市波托西（Potosi），當地曾以銀礦聞名。而她現在住在玻利維亞中部的薩卡瓦（Sacaba）的一間泥磚屋裡，由65歲姪女照料，被當地人稱為「媽媽茱莉亞」（Mama Julia）。

茱莉亞奶奶在26日迎來118歲生日，與家人、朋友以及政府官員一同慶祝，在平均壽命為71歲的玻利維亞，茱莉亞奶奶可以說是國寶一般的存在，但她的年齡尚未受金氏世界紀錄認證，當地官員打算幫她提出申請，盼她能被認定為玻利維亞最高齡老人。而若是通過認證，茱莉亞奶奶也將是人類歷史至今第三高齡的人瑞，第一名則是1997年去世的法國女性雅娜．卡爾芒（Jeanne Calment），活了122歲164日。

巧合的是，玻利維亞出現過的人瑞不是只有茱莉亞奶奶，2014年去世的卡梅洛．弗洛雷斯．羅拉（Carmelo Flores Laura），據稱以123歲高齡去世，但未被金氏世界紀錄認可，據老年醫學研究小組（Gerontology Research Group）資料，弗洛雷斯實際上可能是107歲，而他本人只確定自己超過100歲。