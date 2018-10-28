小狗瘦弱翻垃圾覓食 善心夫妻帶牠回家 竟被控「偷警犬」

應姓女子和丈夫在路上看到一隻德國牧羊犬在翻垃圾找食物，誤以為是流浪狗，將牠帶回家暫時照顧，沒想到幾天後警方上門說他們偷了警犬。（圖擷取自Youtube）

2018-10-28 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省金華市一名應姓女子和丈夫在路上看到一隻德國牧羊犬在翻垃圾找食物，誤以為是流浪狗，將牠帶回家暫時照顧，沒想到幾天後警方上門說他們偷了警犬。

綜合中媒報導，應女說，6月28日晚上，她和丈夫在路上發現這隻德國牧羊犬，覺得看起來相當瘦弱，於心不忍，加上他們本來就常救助流浪動物，沒有想太多就將這隻狗帶回家中，過程中沒有對狗強拉硬拖，到家後查看狗的身上，都沒發現任何主人的資訊，就讓狗暫時住在家中，想說等空閒時再幫忙找主人，沒想到過了幾天，警察透過監視器畫面找上門，認定他們「偷盜國家財產」，他們才知道這隻狗是警犬「老三」，夫妻倆本無犯案意圖，「以為解釋清楚就好了，沒想到攤上大事」，除了得應付審判，還得面對民眾的指指點點，「說我們是偷狗賊夫妻」，讓他們有苦難言。

但其實這隻身價1萬5千元人民幣（約6萬7千元新台幣）的警犬「老三」已不是第一次跟人回家，7月2日應女到警局做完首次的筆錄，竟又看到「老三」在翻垃圾，氣得拍下影片並PO上網路，事發已數月，警方仍認為他們是因為「老三」的價值想占為己有，沒有多做調查，夫妻倆已聘請律師協助處理法律問題，但過了這麼久，還是沒還他們清白，對他們造成很大的困擾，讓他們倍感無奈。

夫妻倆目前還處於「交保候審」階段，但是應該「隨警作戰」的警犬怎麼會時常獨自在外？警方照顧「老三」是否有疏失？這部分警方至今並未多做說明。