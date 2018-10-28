抖音新對手！ 為搶年輕客群 臉書開發「Lasso」對嘴APP

臉書為搶回年輕客群，正在開發「Lasso」對嘴APP。（路透）

2018-10-28 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕「抖音」（TikTok）是現在最火紅的對嘴短影片APP，就算沒有玩過的人，至少也有聽過，外媒指出，臉書正在開發一款能與「抖音」對打的軟體─「Lasso」，望能搶回年輕族群的關注。

綜合外媒報導，「抖音」以15秒，可錄製對嘴影片受到年輕族群極度歡迎，反觀臉書，據「Piper Jaffray」研究中心的調查結果顯示，僅有5%的美國青少年將臉書列為最喜歡的社交媒體平台，臉書正在流失年輕族群，看到這個危機，近年動作頻頻、想效仿研發出更吸引人的軟體來挽回客群。

《TechCrunch》報導，臉書員工表示，「Lasso」正在開發中，且採用全螢幕模式，為迎合年輕族群的喜好，將著重在創意和趣味上，軟體由臉書的產品設計師沃斯（Brady Voss）監督開發，據傳「Lasso」將提供長於15秒的影片錄製時間。

臉書這半年來相當積極投入該領域當中，自去年12月推出聲音資料庫讓使用者免費使用經授權的配樂；今年又與三大唱片公司協商音樂授權播放；6月更是推出「Lip Sync Live」讓使用者在的對嘴直播時能加入新特效等，這些都是臉書為推出「Lasso」來挽救流失客群所鋪的路。