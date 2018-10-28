YouTube之王即將易主！訂閱人數有那麼多...

瑞典的PewDiePie稱霸YouTube多年，但預計不久後會被印度最大音樂公司、寶萊塢音樂品牌T-Series超越。（路透）

2018-10-28 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕自2013年以來，瑞典的PewDiePie稱霸YouTube，擁有最多的訂閱人數。然而，現在這個YouTube王位即將易主，預計不久後會被印度最大音樂公司、寶萊塢音樂品牌T-Series超越，其訂閱人數目前來到6747萬3907人。

據《CNN》報導，PewDiePie最初是一名遊戲評論員，如今已經擴展到網路文化等其他領域，5年多來都是粉絲最多的YouTuber，但分析公司Tubular Labs的資料顯示，T-Series前天（26日）和PewDiePie的差距只剩17萬人，並將於今天（28日）登上榜首。

不過，實際查看兩者的訂閱人數，目前PewDiePie的粉絲來到6788萬2870，比T-Series多了將近41萬人，可能是因為PewDiePie王位告急，因此許多過去未訂閱但喜歡PewDiePie的網友趕來「護駕」。

當然，Tubular Labs的估算自有其原因，T-Series本月平均每天比PewDiePie獲得9萬名訂戶，因此還是有很大的可能追過PewDiePie。事實上，T-Series自2006年創立YouTube頻道後，至今所有影片的總觀看次數已超過510億次，而PewDiePie的影片約為190億次。