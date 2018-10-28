福島縣近海1座風力發電設備 日政府擬撤

2018-10-28 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府2011年經歷福島第一核電廠事故後，於福島縣近海建立風力發電設施，作為核事故後的重建象徵以及研究，努力推進可再生能源，但如今因為其中1座風車設備屢屢出狀況，設備利用率不高，在預期無法盈利的情況下，打算將其撤去，但其他2座仍將繼續進行計劃。

《共同社》報導，核事故發生後，日本政府在福島縣進行浮體式海上風力發電設備實驗，以商業化為目標進行，總共投入了585億日圓（約164億元新台幣），共有3座風車及變電站，但其中1座直徑167公尺、輸出功率7000千瓦的風車卻成為了問題。

報導稱，該風車建造費用為152億日圓（約42.6億元新台幣），2015年12月開始運轉，可是變速器等設備屢屢出狀況，2017年7月開始設備利用率低迷，僅為3.7%，遠遠不及商業化所需的30%，由於保持現狀還需要維護費，日本經濟產業省相關人士表示，正在研究撤去方法。報導稱，拆卸費約建造費的1成，也就是約15億日圓（約4.2億元新台幣）。

至於另外2座風車設備的研究計畫將於2018年度結束，但擬延長期限，探討商業化的可能性。直徑80公尺、輸出功率2000千瓦的風車設備使用率為32.9%，高於目標；直徑126公尺、輸出功率5000千瓦風車設備使用率則為18.5%。