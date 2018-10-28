英超冠軍隊老闆直升機墜毀 生死未卜、球員哀傷哭了...

萊斯特城的泰籍老闆維猜（圖中）。（法新社）

2018-10-28 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭足球超級聯賽（英超）的足球俱樂部萊斯特城（Leicester City）曾在2016年奪冠，球隊泰籍老闆的直升機於英國時間27日驚傳墜毀，地點就在球場旁的停車場，目前還不清楚泰籍老闆是否在機上，不少球隊隊職員已陷入哀傷情緒。

綜合英媒報導，萊斯特城的泰籍老闆維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）的直升機，27日比賽後從球場起飛，不久後就墜毀在球場外的停車場，有球迷目擊，聽到墜毀聲後，萊斯特城的守門員舒梅切爾（Kasper Schmeichel）在第一時間衝向墜毀地點，隨後大量的保全也衝上前。

一名攝影師布朗（Ryan Brown）在現場拍攝球賽畫面，他目擊直升機的螺旋槳停止轉動，隨後開始嗡嗡作響，發出噪音失去控制，接下聽到一聲爆炸後墜落地面，當場陷入火海。萊斯特郡警方表示，目前正在進行調查，稍後才會發布更詳細的聲明，至於維猜是否在機上，目前也不清楚。

《BBC》的運動評論員史崔爾（Ian Stringer）表示，看到工作人員和球隊隊員在流淚，整個氣氛很沉默，大家有點手足無措，只好互相安慰。萊斯特市長索爾斯比（Peter Soulsby）則在推特上表示，他的心和祈禱與所有人同在，特別是為了這個萊斯特城付出甚多的老闆。