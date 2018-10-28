少林寺弟子43秒KO非洲拳王？拳王身份被踢爆…

來自非洲坦桑尼亞「拳王」蓋博瑞（右），僅43秒就被釋延孜（左）KO。（香港《星島日報》）

2018-10-28 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕為宣揚少林寺武功蓋天下，在中國「功夫之都」河南登封舉辦一場「武極天下·登封造極」世界格鬥冠軍賽，其中一場少林弟子釋延孜迎戰非洲職業拳王蓋博瑞之戰，吸引約3萬名觀眾現場觀戰，釋延孜以43秒時間直接KO非洲拳王，當場中國觀眾歡聲雷動，但是，事後卻被網友踢爆，這名非洲拳王只是被雇用打拳的非洲留學生。

綜合媒體報導，蓋博瑞已經承認自己根本不是什麼非洲拳王，宣傳所說的15戰中14勝1負也是假的，他承認，自己只是一名在中國的留學生，就讀於瀋陽航空航天大學，被雇用打拳，曾在中國打過6場拳賽，只贏過1場，但今年初已離校。

至於打贏拳賽的釋延孜也被起底，是少林寺第34代弟子，是少林寺方丈釋永信的親傳弟子，在1988年就拿到過全國武術散打錦標賽冠軍，也是英國少林寺的掌門人，是少林寺的實戰弟子。

這場拳賽登場幾乎是一面倒的賽程，30歲的蓋博瑞對釋延孜的拳腿攻擊，但顯得軟弱無力，而延後，51歲的釋延孜就一拳打中蓋博瑞腹部，蓋博瑞倒在台上，前後才43秒就結束賽局。

被揪出作假，主辦單位也承認，在選手挑選審核存在紕漏，將來也擔補救措施。