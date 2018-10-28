中日破冰了？ 學者分析：台灣仍是兩國最大問題...

安倍晉三（左）與習近平（右）會面，外界認為是破冰，但專家認為兩國關係短期仍難回溫。（歐新社）

2018-10-28 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三近日訪中，與中國國家主席習近平等人會面，此行被外界視為「破冰之旅」，有評論認為，美中貿易戰背景下，中日可能加強合作，但專家分析，中日關係幾年內很難回到「蜜月期」，台灣問題是兩國難以化解的問題。

《美國之音》報導，此次中日都表示願意加強經濟合作，雙方還簽署了52項合作協議，但旅日的中國學者認為，近幾年中日兩國的民眾感情受到很大傷害，9成日本人對中國人沒有好感，雙方想回到20世紀80年代的中日「蜜月期」，至少要5年甚至10年以上。

他也認為，台灣問題依然是中日兩國最大的問題，日本近幾年對台灣友好，尤其是今年，提升了與台灣官方的關係，是中國最警惕的一大問題。

英國《金融時報》評論也認為，安倍此行最大的價值，可能只有「象徵意義」，安倍必須擔心，中日關係的解凍，可能純粹是中國應對川普對中施壓的策略。

該評論提到，從更廣的範圍來看，中日需要討論，如何在亞洲基礎設施項目上合作，而不是進行昂貴且浪費資源的競爭，例如中國和日本在印尼蓋高鐵的競爭，中國通常以價格優勢中標，結果導致品質太低。